Tragedia a Napoli: 88enne ai due figli invalidi e ne uccide uno. “Ero disperato per il loro futuro”

“Ero disperato per il loro futuro”. Così ha dichiarato l’88 napoletano che per la disperazione ha sparato ai figli, 47 e 51 anni, entrambi portatori di handicap, uccidendo il più giovane. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di stamattina a Soccavo, quartiere della zona occidentale di Napoli, mentre i due figli dell’uomo dormivano. L’uomo ha esploso due colpi di pistola contro i figli e poi ha chiamato immediatamente la Polizia per confessare.

La vittima aveva 47 anni e dalla nascita soffriva di un’invalidità grave, che rendeva la vita di ogni giorno molto difficile. Il padre era tormentato dalle precarie condizioni della famiglia e per il futuro dei figli, una volta che lui non ci sarebbe più stato. L’uomo ha sparato diversi colpi di pistola anche contro la moglie, in casa presente al momento dell’omicidio. La donna però è rimasta illesa mentre il figlio più grande ora si trova all’ospedale in gravi condizioni.

Dopo la chiamata al 118 sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine che hanno raccolto la confessione dell’uomo. I due coniugi sono stati portati poi negli uffici della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Il figlio più grande è stato trasferito d’urgenza all’ospedale mentre per quello più giovane non c’è stato nulla da fare.

