Una bambina di 3 anni è morta e una di 14 è in gravissime condizioni dopo che un albero ha colpito la tenda in cui dormivano in un campeggio a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. Il crollo dell’albero è avvenuto a causa delle condizioni di forte maltempo che stanno colpendo buona parte del centro e del nord Italia in queste ore. Un temporale ha fatto precipitare l’albero e ora le due bambine sono state ricoverate in ospedale. Per la più piccola però non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco.

