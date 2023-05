Lite in strada a Napoli, poi le coltellate: l’aggressore ha 13 anni, la vittima 15

Un litigio per futili motivi all’esterno di un bar di Napoli è degenerato in un accoltellamento: protagonisti due ragazzini di 13 e 15 anni. Il 15enne è finito in ospedale, dove è stato medicato per due coltellate. Il 13enne, non essendo imputabile, è stato riaffidato invece ai genitori in attesa che la Procura dei Minori faccia le dovute valutazioni sulla vicenda.

Tutto è iniziato attorno alle ore 22 di ieri sera in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, nel cuore della movida partenopea. Qui, all’esterno di un bar, ci sarebbe stata una lite per futili motivi tra i due ragazzini: in un attimo si è passati dalle parole ai fatti, quando il più piccolo ha estratto un coltello con il quale ha ferito il “rivale”.

Portato al pronto soccorso del vicino ospedale del Vecchio Pellegrini, il ragazzino non è in pericolo di vita: ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni.