Napoli, inseguono e picchiano i ladri dopo un furto

Momenti di tensione a Napoli. In via Caracciolo, nei pressi del Consolato degli Stati Uniti, i carabinieri sono intervenuti in seguito ad una furibonda colluttazione tra diverse persone. Quella che però sembrava a prima vista una rissa, in realtà celava ben altro: secondo quanto riportato da FanPage, si trattava infatti di due vittime di un furto che, assieme ad altri due amici, avevano inseguito i due ladri con i quali era scoppiata una colluttazione una volta che li avevano raggiunti. Alla fine, tutti i partecipanti alla rissa sono stati identificati e soccorsi, mentre per i due ladri è scattata anche la denuncia per furto.

Tutto è accaduto attorno alle ore 16.30 su via Caracciolo, nel quartiere napoletano di Mergellina. Qui, alcuni giovani si stavano godendo il caldo e il mare, e come spesso accade avevano lasciato i propri beni incustoditi sugli scogli. In quel momento due ragazzi di origini algerini sono passati in zona e, notando marsupi e cellulari, li hanno rubati per poi darsi alla fuga. Ma le vittime del furto hanno reagito velocemente: usciti dall’acqua, e con l’aiuto di altri due amici, hanno inseguito i due ladri lungo via Caracciolo, fino ad arrivare all’altezza del consolato degli Stati Uniti. I carabinieri giunti sul posto, dopo aver diviso i sei, hanno impiegato poco tempo a capire cosa fosse effettivamente accaduto: recuperata la refurtiva, hanno arrestato i due ladri che ora devono rispondere di rapina impropria.