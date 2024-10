Omicidio Giulia Cecchettin, la sorella Elena assente in aula: “Devo tutelare la mia salute fisica e mentale”

Omicidio Giulia Cecchettin, la sorella Elena assente in aula

Elena Cecchettin non ha preso parte alla seconda udienza del processo per l’omicidio della sorella Giulia, dove l’ex fidanzato di quest’ultima, Filippo Turetta, è imputato per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi e occultamento di cadavere.

A spiegare il perché è stata la stessa ragazza attraverso le stories del suo profilo Instagram. “Oggi non sarò presente in aula non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di undici mesi che continuo ad avere incubi, undici mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell’ultimo anno”.

La ragazza ha quindi spiegato che seguirà il processo nei confronti di Filippo Turetta tramite i legali della sua famiglia.

“Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell’anno scorso. Semplicemente non ne sono in grado. Voglio condividere tutto questo perché penso sia giusto proteggersi quando ne abbiamo bisogno. Sono umana, come tutt3 non sono invincibile” ha concluso Elena Cecchettin.