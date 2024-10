Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Paolo Griseri. L’ex vicedirettore de “La Stampa” aveva 67 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Paolo Griseri

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, Paolo Griseri. Editorialista ed ex vicedirettore de La Stampa, il giornalista, deceduto a causa di un’edema polmonare, aveva 67 anni.

Dopo aver iniziato a lavorare a Il Manifesto negli anni Ottanta, nel 2000 aveva iniziato la sua collaborazione con La Repubblica prima di trasferirsi a La Stampa, nel 2020, dove aveva assunto anche la carica di vicedirettore.

Esperto di economia e lavoro, ha seguito per anni le vicende di Fiat, prima, e di Stellantis, poi. Il comitato di redazione de La Stampa, scrive in una nota, hanno appreso “con grande tristezza della scomparsa di Paolo Griseri, un collega, ma soprattutto un amico. In questi anni trascorsi insieme a La Stampa, Paolo ci ha regalato la sua grande professionalità e umanità, raccontando il territorio, i suoi personaggi e tutte le sue trasformazioni. Tutti noi lo ricorderemo sempre per la sue capacità umane e di analisi della realtà. In questo momento di profondo dolore, vogliamo far giungere un forte abbraccio a Stefania Aloia e al figlio Gabriele”.