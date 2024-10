È stata ritrovata senza vita Flavia Mello Agonigi, la 54enne di Pontedera, in provincia di Pisa, di cui si non si avevano notizie dallo scorso 12 ottobre. La Polizia ha già arrestato un uomo, sospettato di aver ucciso la donna: si tratta di Emanuele Nannetti, 34 anni, meccanico residente a Casciana Terme Lari. L’uomo, sottoposto a fermo e portato in questura, avrebbe fatto alcune ammissioni.

Proprio nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari è stato rinvenuto il corpo della vittima: era nella cisterna di un’abitazione nella frazione di Sant’Ermo. La donna – di origini brasiliane ma cittadina italiana – è stata uccisa a coltellate, probabilmente la stessa notte della sua scomparsa.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, Flavia Mello Agonigi, dopo aver trascorso una serata con le amiche in un locale in provincia di Pistoia, il Don Carlos di Chiesina Uzzanese, si era allontanata dicendo che aveva un appuntamento.

Alle 6 del mattino del sabato, il mattino, accorgendosi che la moglie non era rientrata a casa, aveva provato a cercarla in giro, per poi denunciarne la scomparsa alle forze dell’ordine.

Ieri, giovedì 24 ottobre, la Polizia ha localizzato l’auto della donna, una Opel Mokka: era regolarmente parcheggiata e chiusa a poche centinaia di metri dalla casa in cui è stato trovato il cadavere.

Ancora non è chiaro il movente dell’omicidio, ma – secondo l’Ansa – sembra certo che l’uomo arrestato fosse l’individuo con il quale Flavia aveva un appuntamento la notte della sua scomparsa.

Non è escluso che la svolta nell’inchiesta sia arrivata grazie all’acquisizione del computer portatile della vittima, recuperato lo scorso 21 ottobre dalla Squadra mobile nella casa dove Flavia abitava insieme al marito.

LEGGI ANCHE: Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai: “Formigli infame”. E il conduttore replica in diretta tv | VIDEO