Napoli, bimba investita e uccisa da un’auto: alla guida c’era la madre

A Casalnuovo, in provincia di Napoli, una bimba di 7 anni è stata investita e uccisa da un’auto nel primo pomeriggio di oggi, 22 aprile. Inizialmente qualcuno aveva fatto sapere che il conducente era scappato senza prestare soccorso alla piccola, ma i carabinieri hanno subito individuato il mezzo sul luogo dell’incidente.

L’incidente è avvenuto in via Emilio Buccafusca, una traversa di via professor Filippo Manna. Sono in corso gli interrogatori di alcuni testimoni. La piccola è morta sul colpo. I carabinieri indagano per omicidio stradale e cercano di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: in un primo momento era circolata la notizia di un’auto pirata.

Sul posto 118 e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti – riporta il Mattino – sembra che la bambina sia stata travolta dalla madre mentre la donna effettuava una manovra in retromarcia al volante di un’Audi A3. Investito anche un conoscente che era con loro, che non ha riportato gravi ferite.

(notizia in aggiornamento)