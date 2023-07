Napoli, accoltellato in un centro commerciale: “Non so perché l’ho ucciso”

Un 28enne di Acerra è stato accoltellato e ucciso in un parcheggio di un centro commerciale di Nola, a Napoli, al termine di una lite iniziata per una gomma bucata.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato 29 luglio: l’assassino, identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza, non ha saputo spiegare il perché dell’insano gesto.

Secondo quanto ricostruito, l’assassino, un vigilante ventenne addetto alla sorveglianza del parcheggio, avrebbe colpito la vittima, Domenico Esposito, 28 anni, dopo essersi rifiutato di aiutarlo a cambiare il pneumatico bucato della sua auto.

Dopo un accesso scambio di battute, il 20enne ha estratto un coltello colpendo più volte la vittima. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 28enne è deceduto poche ore dopo in seguito alle gravi ferite riportate.

“Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree” ha scritto in una nota la direzione del centro commerciale.

“Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell’ordine e il 118 ma nonostante l’arrivo in tempi rapidi dell’ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia”.