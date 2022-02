Napoli, 23enne trovata morta in casa del vicino: si cerca un uomo

Il corpo senza vita di una 23enne, Rosa Alfieri, è stato trovato all’interno dell’abitazione di un vicino, a Grumo Nevano, nel Napoletano. Si ipotizza che possa essere stata strangolata. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando un uomo. Non trova conferma, finora, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la donna. Sul corpo della vittima non vi erano ferite d’arma da fuoco o lesioni provocate da fendenti.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti nell’appartamento di via Risorgimento, non escludono al momento alcuna pista.

La 23enne viveva in un appartamento al primo piano dell’antico edificio, insieme con la sua famiglia. Una ragazza riservata, bella e dal sorriso solare, viene descritta da chi la conosceva. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall’uomo ora attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un giovane che, secondo alcuni testimoni, si è allontanato precipitosamente dal palazzo