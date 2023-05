“Mio figlio accoltellato per invidia”: parla la TikToker madre del 14enne ferito a Napoli

Un 14enne è stato accoltellato nella serata di sabato a Napoli da un ragazzino più piccolo di lui di un anno: una lite tra giovanissimi sfociata in aggressione in una delle zone della “movida” del capoluogo campano, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù.

Il 13enne è stato fermato, su di lui si pronuncerà il Tribunale dei Minori. La vittima, ricoverata ora al Vecchio Pellegrini, è il figlio dell’influencer di Very&Sasy, molto nota su TikTok. Oggi in un’intervista al Mattino si dice “pronta a fare la guerra a tutti” e avvisa gli altri genitori: “Il 13enne aveva un coltello. Ci vuole più sicurezza. Una mamma non può stare con questo pensiero”. “Mio figlio non ha fatto nulla e non ha litigato con nessuno – spiega la donna – non c’è stato alcun precedente. Neanche vecchi attriti. Mi ha raccontato che non conosceva l’aggressore ma entrambi hanno amici in comune”.

Nella serata di sabato pare che il 13enne avesse urtato la vittima prima di colpirla con il coltello. “Poi si è allontanato – prosegue la madre – la spiegazione che mi sono data è quella della gelosia nei confronti della nostra famiglia. Per questo ho pubblicato il video sui social”.

Veronica si riferisce a una clip su TikTok in cui lei racconta l’aggressione e intimava di non girare filmati in cui vengono nominati i suoi figli: “Ero arrabbiata perché i social sono un gioco ma nascono gelosie e invidie. Il ragazzo è il figlio degli influencer Very e Sasy, per questo è stato colpito”. Il 14enne non è in pericolo di vita e resta ricoverato con una prognosi di 25 giorni.