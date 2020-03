Morte del piccolo Diego, la giornalista in lacrime in diretta

La giornalista del TgR Basilicata, Maria Vittoria Morano, non ha potuto trattenere la commozione per il piccolo Diego Bianco, il bambino di tre anni trovato morto sabato 28 marzo in provincia di Matera. Nel corso dell’edizione delle 14 di domenica 29 la giornalista non non è riuscita a nascondere le lacrime di dolore nel leggere in diretta la lettera di cordoglio inviata alla famiglia di Diego dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi.

“Abbiamo sperato per tuta la giornata di ieri e per tutta la notte. Ma la tragedia con la quale dobbiamo fare i conti questa mattina ci coglie impreparati, perché proprio non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele” Così recita la nota del presidente Bardi, nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza della giunta regionale e dei lucani ai genitori e ai familiari di Diego.

Il corpo del piccolo Diego, 3 anni, è stato ritrovato la mattina di sabato 28 marzo alla foce del fiume Bradano dopo che il piccolo si era allontanato dalla sua casa di Metaponto, in provincia di Matera, mentre i genitori, due imprenditori agricoli, stavano lavorando. Il piccolo sarebbe caduto accidentalmente nel fiume, mentre stava giocando con i cani di famiglia. Le ricerche del piccolo sono scattate subito, coinvolgendo decine di persone tra volontari, agenti di polizia, sommozzatori dei vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino che, con droni e con l’aiuto di cani molecolari hanno cercato ovunque nella zona. E proprio il cagnolino di famiglia ha condotto le ricerche verso la zona del fiume dove, alla fine, è stato trovato il piccolo Diego.

