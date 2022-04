Morte in culla, genitori trovano il loro bambino di sette mesi senza vita

Un bimbo di sette mesi è morto il giorno di Pasqua, domenica 18 aprile 2022, nella sua culla. I genitori e poi i nonni hanno provato a svegliarlo pensando che stesse dormendo profondamente ma quando hanno visto che non si muoveva hanno chiamato i soccorsi. La tragica notizia arriva da Sordio, in provincia di Lodi. L’ipotesi più probabile, almeno la prima formulata dai soccorritori, è che si sia trattato di un caso di Sids, acronimo di “sudden infant death syndrome”, ovvero la cosiddetta “morte in culla”, un decesso improvviso e inspiegabile che è tra le principali cause di morte dei bambini da zero a un anno, anche se è più frequente tra i neonati fino a cinque mesi. La Procura di Lodi ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino, proprio per chiarire le cause del decesso.