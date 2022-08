Morte Balocco, il fulmine si è scaricato sulle bici: “La batteria può creare campo elettrico”

L’imprenditore Alberto Balocco, 56 anni, e il manager Davide Vigo, 55 anni, erano sulle loro bici elettriche sulle Alpi di Sestriere quando sono stati colpiti da un fulmine che si è scaricato sulle batterie dei mezzi. Le mountain bike erano intatte mentre sui loro corpi c’erano i segni della folgorazione. “La batteria può creare un campo elettrico, come avviene con i cellulari”, ha spiegato Sante Laviola, ricercatore dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna, a Repubblica. L’esperto ha sottolineato che bisogna, infatti, evitare le apparecchiature elettroniche in caso di temporale.

Ma quando il maltempo si è abbattuto sulla strada sotto il monte Blegier, in Piemonte, Balocco e Vigo non hanno potuto trovare un rifugio da nessuna parte. Nei dintorni, infatti, non c’erano case o altri posti al chiuso. I corpi sono stati trovati intorno all’una del pomeriggio da un’automobilista che stava percorrendo quella stessa strada per raggiungere il rifugio dell’Assietta. Quando sono arrivati i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due uomini.