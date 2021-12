È morta Martina, la 14enne che non poteva vaccinarsi

A 14 anni è morta per il Covid dopo più di un mese di agonia. Martina Campanile, di Osimo (An), non si era potuta vaccinare perché immunosoppressa. Al momento del ricovero ad Ancona – avvenuto il 5 novembre – le sue condizioni erano già gravissime e la febbre aveva già raggiunto i 41, perciò si era reso necessario intubarla con ventilazione meccanica oltre a sottoporla, poi, a diversi cicli di pronazione.

Nel corso delle settimane il quadro clinico non è mai migliorato ed è andato incontro a un rapido peggioramento. “Abbiamo fatto di tutto per cercare di salvarla – ha detto Alessandro Simonini, primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del Salesi – È anche per proteggere le persone come lei che bisogna vaccinarsi” e ha aggiunto che il covid le aveva distrutto il polmone.

Martina soffriva di una malattia genetica molto rara e aveva ricevuto in precedenza il trapianto di un rene, per questo motivo assumeva dei farmaci che le avevano abbassato le difese immunitarie. In casa anche il fratellino era risultato positivo al covid.

“Sei una guerriera, sei gioia. Vai vita mia, combatti e fai vedere chi sei. I medici ti conosceranno e rimarranno tutti sbalorditi” aveva scritto su Facebook Rita, la madre di Martina, che aveva anche lanciato un appello “Spero che la gente ignorante capisca che il Covid esiste, che è un mostro che ti può distruggere e soprattutto chi è vaccinato deve capire che non bisogna abbassare la guardia”.