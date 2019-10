Morgan aggredisce un paparazzo a Milano

Il cantante Morgan aggredisce un paparazzo in pieno centro a Milano e viene denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È successo nella sera del 9 ottobre, in corso Garibaldi, nel cuore della città. Qui il musicista era in compagnia di una donna e per questo era stato seguito e paparazzato dal fotografo.

Morgan, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe strattonato il fotografo arrivando a strappargli la camicia. Ma la questione sarebbe ben più complessa, secondo quanto raccontato dalla donna che si trovava in pieno centro a Milano con Morgan.

Pare, infatti, che l’ira dell’ex frontman dei Bluvertigo sia stata scatenata dal fatto che il paparazzo abbia cercato di vendere a Morgan stesso quelle foto. Il fotografo, 29 anni, avrebbe quindi proposto a Marco Castoldi – il nome di Morgan all’anagrafe – di comprare le sue foto per evitare che uscissero sui giornali di gossip.

Dalla vendita ai giornali l’uomo avrebbe ricavato – a suo dire – circa 15mila euro. Secondo quanto riferito dalla ragazza, non è chiaro se il paparazzo abbia chiesto la stessa cifra a Morgan. Quel che è certo è che il 29enne è stato denunciato per tentata estorsione.

Morgan nell’ultimo periodo è finito più volte al centro della cronaca per la questione dello sfratto. A giugno, infatti, il cantante ha dovuto abbandonare la sua casa di Milano. I giudici hanno accolto le richieste delle ex mogli del cantante Asia Argento e Jessica Mazzoli, che lamentavano i mancati pagamenti degli alimenti per le figlie.

In più occasioni Morgan aveva lanciato degli appelli affinché qualcuno lo aiutasse a tenere quella casa, ma nessuno si era fatto avanti. Il musicista, sempre in tv, non aveva mancato di attaccare chi l’aveva lasciato solo in questo momento difficile: “Né gli amici né i colleghi hanno mosso un dito per aiutarmi”.

