Verona, va sul monopattino a 80 km/h di notte: il video virale

Sfreccia in monopattino a 80 all’ora di notte e anche senza casco: il video che immortala un conducente a bordo di un monopattino elettrico che sfreccia tra le macchine andando a 80 all’ora è diventato subito virale sui social. La bizzarra vicenda è accaduta sulle strade di Bussolengo, in provincia di Verona. Il video, ricondiviso sui social anche dall’ex calciatore Aldo Serena, è stato realizzato da un automobilista al volante e mostra il conducente sfrecciare tra le auto superando ben oltre il limite consentito (che per i monopattini è di 25 km/h). Il video ha scatenato qualche polemica anche per la trasgressione dell’automobilista che lo ha realizzato mentre era alla guida e contemporaneamente reggeva il telefono per registrare la bizzarra vicenda, superando a sua volta la velocità consentita (i cartelli limitano a 50 chilometri orari, lui andava a 80).

Aldo Serena ha commentato il video al Corriere della sera: “Il video mi è stato girato da un amico. Non so chi sia l’autore. Mi ha colpito, all’inizio nemmeno pensavo potesse essere vero. L’ho pubblicato sul mio profilo con l’intento di divulgarlo e sottolineare quello che è un grosso problema. Il monopattino è un mezzo che può essere molto pericoloso se usato come nel video. Un mezzo utile – invece – se usato con tutti i crismi, rispettando le regole della strada e la velocità consentita. Altrimenti diventa un’arma impropria”.

