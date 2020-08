Bergamo, schianto tra auto e monopattino: ragazza 26enne rimbalza sul parabrezza. È grave

Un grave incidente avvenuto a Bergamo ha coinvolto un monopattino elettrico e un’auto. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all’entrata dell’Università, sono entrati in collisione. Nell’incidente una ragazza di 26 anni che era alla guida del monopattino è rimbalzata sul parabrezza dell’auto ed è poi caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi: è stata soccorsa dal 118 è trasferita in ospedale in codice rosso.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 33 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Nelle scorse settimane vi è stato un esponenziale aumento dell’utilizzo di bici, e-bike e monopattini elettrici, soprattutto da quando è stato approvato il Bonus Mobilità.

L’incentivo mira ad aumentare gli acquisti di questi “mezzi del futuro”, adatti per gli spostamenti in città; presto verrà finalmente aperta la piattaforma per richiedere il buono acquisto, nel frattempo sono tantissimi gli italiani che stanno comprando monopattini elettrici, che si stanno diffondendo a macchia d’olio e che differenti aziende hanno iniziato a produrre o a rinnovare, per nuovi lanci sul mercato.

Un problema però c’è, nonostante vi sia ovviamente una normativa da seguire per la guida in sicurezza, continuano ad aumentare gli incidenti anche gravi per chi si trova alla guida dei nuovi veicoli della smart mobility, e la situazione richiede una soluzione in tempi brevi. Nei mesi di giugno e luglio si sono verificati ben 43 incidenti di una certa entità, lo confermano i dati che arrivano dall’Osservatorio Monopattini dell’Asaps-Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forlì, che tra l’altro registra solo i sinistri più rilevanti.

