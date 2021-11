Negli ultimi 19 mesi si è registrato un aumento esponenziale di anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata (binge eating) e la pandemia potrebbe aver fatto da complice, specialmente nei più giovani. Ad allarmare è anche l’età media dei pazienti che è scesa a dodici anni.

La Società italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Sisdca) ha calcolato che dallo scoppio della pandemia c’è stato un incremento del 30 per cento di nuovi casi e una crescita pari al 50 per cento di richieste di prima visita per i disturbi del comportamento alimentare (Dca).

Per contrastare l’aumento dei disordini alimentari in bambini e adolescenti, il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) insieme a Eni Foundation, con il supporto della Società Italiana Pediatri, ha attivato il progetto “Non siete soli”. Squadre di psicologi del Cisom offriranno il loro aiuto alle famiglie. Il servizio è fruibile in tutta Italia, gratuitamente, da persone maggiorenni ed è attivo al numero 06 95 94 56 56, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

In Italia, inoltre, sono in aumento anche i casi di depressione: “La prevalenza della depressione è triplicata” si legge nel report Health at a Glance 2021 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Ed è più che raddoppiata anche in Paesi come Messico, Regno Unito e Stati Uniti. “La crisi del Covid 19 ha avuto un impatto significativo e negativo sulla salute mentale” riporta il documento.

A parlare apertamente di ansia e depressione è stata, recentemente, anche la modella Bella Hadid. Diversamente dai soliti post che la ritraggono perfettamente truccata e sorridente, la modella si è mostrata in lacrime parlando dei social che “non sono reali”. “A volte tutto quello che devi sentire è che non sei solo. – ha scritto Hadid – Quindi, da me a te, non sei solo. Ti voglio bene, ti vedo e ti ascolto”. Tanti i commenti di affetto e di ringraziamento: “Love you”, “Grazie”, “Ne avevamo bisogno”.

La modella aveva parlato dei suoi problemi già a gennaio quando aveva deciso di prendersi una pausa dai social per concentrarsi su sé stessa. “Prenditi del tempo per ricevere aiuto sulla tua salute mentale”, aveva scritto su Instagram in quell’occasione.