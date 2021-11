Le misure del governo per contrastare la quarta ondata di Covid in Italia

Obbligo di terza dose per i sanitari, riduzione della validità della certificazione verde a 9 mesi e Super Green Pass con forti limitazioni ai non vaccinati: sono le misure che il governo si appresta a varare per contrastare la quarta ondata di Covid in Italia.

Già nella giornata di martedì 23 novembre l’esecutivo dovrebbe incontrare le Regioni per discutere delle nuove norme, mentre mercoledì 24 dovrebbe riunirsi la Cabina di Regia con il Consiglio dei ministri che potrebbe approvare le nuove norme già nella giornata di giovedì 25 novembre.

Le misure, che potrebbero entrare in vigore a dicembre, prevedono, secondo le prime indiscrezioni, la riduzione della validità della certificazione verde da 12 a 9 mesi vincolato alla terza dose, l’anticipo del booster a 5 mesi dalla seconda somministrazione, l’obbligo di terza dose per medici, infermieri e personale delle Rsa e l’introduzione del cosiddetto Super Green Pass.

Quest’ultimo è sicuramente il punto più controverso sul quale la discussione tra le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza di governo è ancora in atto.

L’idea di base è quella di un certificato verde con misure differenziate per chi si è vaccinato e chi no. L’attuale Green Pass (concesso ai vaccinati, ai guariti e a coloro che presentano un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti) dovrebbe rimanere in vigore per accedere ai luoghi di lavoro, ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza e ai servizi essenziali.

Il Super Green Pass, invece, dovrebbe essere riservato ai soli vaccinati o guariti dal Covid per accedere a ristoranti, palestre, stadi, cinema, funivie.

Il Super Green Pass, però, potrebbe entrare in vigore solamente nel caso in cui una Regione entri in zona arancione, anche se alcune Regioni spingono per attuarlo già in zona gialla o addirittura bianca.