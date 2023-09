Mistero ad Alcamo, trovata morta una ragazza in un appartamento appena preso in affitto

Mistero ad Alcamo, dove una ragazza di circa vent’anni è stata trovata morta in un appartamento. A rinvenire il corpo è stato il proprietario, che ieri aveva affittato l’immobile alla giovane. Sono in corso verifiche per accertare se si tratti di Paola C., la 22enne scomparsa ieri nel comune del trapanese.

La famiglia ha riferito agli agenti che era uscita di casa ieri martedì 12 settembre alle ore 15, senza più rientrare. Doveva andare a trovare un’amica, che ha detto però di non averla vista. Alla madre della ragazza scomparsa, la ragazza ha riferito di averla solo salutata al telefono. Alle tv locali il padre ha dichiarato che ci sarebbero stati attriti in famiglia sulla prosecuzione degli studi. La giovane, diplomata al liceo classico, lavora saltuariamente in un panificio.

La polizia sta verificando se si tratta di Paola C., 22 anni, la cui scomparsa era stata denunciata appena ieri dai familiari: agli agenti hanno riferito che la figlia era uscita alle 15 per andare a trovare un’amica e non era più rientrata.