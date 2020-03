L’inno di Mameli e le Frecce Tricolori nel video del ministero della Difesa per dire che “Andrà tutto bene”

L’Italia, bellissima, riscopriamola insieme, accompagnati dalle note dell’Inno di Mameli, dal Tricolore disegnato nel cielo dalle #FrecceTricolori e diciamo #andràtuttobene. Questo il messaggio che accompagna il video postato dal ministero della Difesa su Facebook, un messaggio che sentiamo spesso in questi giorni di emergenza Coronavirus e che vuole incoraggiare tutta la Nazione ad impegnarsi per restare a casa in modo tale da potersi rialzare presto da questo periodo di quarantena dovuto al diffondersi del Covid-19. La clip mostra bellissime immagini dell’Italia sulle note dell’inno nazionale e, al termine, le Frecce Tricolori.

In questi giorni sui social appaiono moltissimi video e post che hanno l’obiettivo di rincuorare gli italiani durante questo momento difficile, come anche ricordare a tutti l’importanza di rimanere chiusi all’interno delle proprie abitazioni e di rispettare tutte le misure governative previste per contenere nuovi contagi e sconfiggere la pandemia.

