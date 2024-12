Roma, militare della Guardia di Finanza si spara nel bagno di un ristorante

Un militare della Guardia di Finanza di 58 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa nel bagno di un ristorante a Borgo San Rocco, nel cuore dei Castelli Romani.

La tragedia è avvenuta ieri, domenica 22 dicembre: l’uomo è morto nella notte al policlinico Umberto I di Roma, dove era arrivato in condizioni disperate dopo il trasferimento dall’Ospedale dei Castelli di Ariccia.

Il militare, originario di Afragola, in provincia di Napoli, era impiegato al Ministero dell’Economia. Secondo quanto ricostruito, ieri si trovava a pranzo nel ristorante insieme alla compagna.

Lo sparo proveniente dal bagno del locale è stato udito dagli altri clienti e dalla compagna: l’uomo è stato soccorso da alcuni medici presenti in sala, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sulle cause del suicidio sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Ariccia e del nucleo operativo della Compagnia di Velletri.

Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, il finanziere da alcuni mesi soffrisse di una forte depressione legata a motivi strettamente personali.

