Milano, 28enne muore dopo intervento per perdere peso. L’Humanitas: “Dimessa in buone condizioni”

Si era sottoposta a un intervento per ridurre il peso lo scorso 8 marzo. Una decina di giorni dopo ha iniziato ad avvertire forti dolori alla pancia ed è stata portata nel pronto soccorso dello stesso ospedale in cui era stata operata, dove poi è deceduta.

Il caso della 28enne, morta il 19 marzo all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, è finito al centro di un’inchiesta della procura di Milano per omicidio colposo, per ora senza indagati.

La giovane, originaria della provincia di Novara, si era sottoposta l’8 marzo a un intervento di chirurgia bariatrica che sembrava fosse andato a buon fine. Dopo l’apposizione di un bypass gastrico era stata dimessa senza alcuna complicazione, secondo quanto riporta La Repubblica. Dopo una decina di giorni ha iniziato ad avvertire dolori alla pancia sempre più forti, che hanno spinto i suoi familiari a portarla al pronto soccorso dell’Humanitas. Qui le sue condizioni si sono aggravate, con il ricovero in terapia intensiva e poi il decesso il giorno stesso.

Su richiesta della procura, i carabinieri si sono recati in ospedale per il sequestro della cartella clinica. Disposta anche l’autopsia, che fornirà ulteriori elementi agli inquirenti.

In una nota, Humanitas ha espresso “profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa” della giovane. “La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall’ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo è stata ricoverata in Pronto Soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in Terapia Intensiva, senza purtroppo riulscire a risolvere la complicata situazione clinica”.