Milano, sceglie una persona a caso e la spinge sui binari della metro mentre arriva il treno: arrestata

Si è avvicinata alle spalle, di soppiatto, mentre la ragazza era assorta nei suoi pensieri, il treno della metropolitana sta arrivando e dalle immagini della rete di sorveglianza di Atm si vede chiaramente una donna che si avvicina da dietro a una ragazza che è ferma in banchina, la spinge con forza alle spalle, vuole buttarla sui binari. Lei in qualche modo riesce fortunatamente a non perdere l’equilibrio, supera la linea gialla di sicurezza in banchina ma riesce a non cadere. Succede alla fermata di Rogoredo della linea Gialla, mercoledì sera intorno alle 23, sotto gli occhi di altri passeggeri in attesa del convoglio.

La donna, una cittadina italiana di 29 anni con piccoli precedenti, ha intravisto la 25enne in attesa sulla banchina della metropolitana, i passi felpati e poi i fari della metro arrivare e così dal nulla ha deciso di spingere la ragazza nel tentativo di gettarla sui binari. Gli agenti, dopo una visita psichiatrica, l’hanno portata in carcere a San Vittore. Non sa spiegare il perché del suo folle gesto.