Milano, Sala chiede agli anziani di stare a casa ma alla bocciofila di piazza Lavater si gioca a carte | VIDEO

Non ha sortito particolare effetto l’appello del sindaco di Milano, Beppe Sala, rivolto agli anziani (over 65, per la precisione) in un’intervista a Radio Deejay: “State in casa e vedete poca gente”. Come dimostrano queste immagini, dietro alla bocciofila di piazza Lavater (zona buenos aires a Milano) si gioca a carte e si chiacchiera tranquillamente con indosso le mascherine sì, ma con poco distanziamento.

