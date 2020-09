Milano, “Concerto per l’Italia”: il 13 la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly in Piazza Duomo

Milano, Concerto per l’Italia: la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly in Piazza Duomo con 2.600 posti a sedere distanziati, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 7 settembre su www.openfilarmonica.it. L’ottava edizione del tradizionale appuntamento annuale diventa l’omaggio a tutto il paese, trasmesso in diretta TV e Radio da Rai Cultura in Italia e all’estero.

Domenica 13 settembre 2020 alle 20.30 la Filarmonica della Scala, il Main Partner UniCredit e lo Sponsor Allianz Italia, con il sostegno di Esselunga, presentano Concerto per l’Italia. Dal sagrato del Duomo di Milano, l’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto sotto le stelle, diventa l’omaggio all’Italia della Filarmonica della Scala. Per la prima volta, dopo la sospensione dei concerti dovuta all’emergenza sanitaria che aveva riguardato anche il tradizionale appuntamento di inizio estate, torna la musica per il grande pubblico in Piazza Duomo.

Permangono tutte le disposizioni di sicurezza: la piazza sarà allestita con 2.600 sedute distanziate, suddivise per settori e con accessi differenziati, per questo primo grande appuntamento dopo le limitazioni imposte dal Covid. L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dal 7 settembre sul sito www.openfilarmonica.it. Prosegue la collaborazione con la Rai e RaiCom: per permettere la più ampia partecipazione il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5, Radio 3 e RaiPlay in Italia, su Arte in Europa e distribuito in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi MENA), Giappone e Cina. È stata inoltre potenziata la diffusione multipiattaforma.

Sul podio dell’orchestra, come tradizione in questi anni, Riccardo Chailly dirige un programma di celebri Sinfonie, Ouverture e Intermezzi d’opera: da Don Pasquale di Donizetti a Manon Lescaut di Puccini, da Norma di Bellini a La Forza del Destino di Verdi. Ospite d’eccezione è uno dei più apprezzati violinisti del nostro tempo: Maxim Vengerov, musicista di origini russe cresciuto in Israele, Grammy Award nel 2003 e pluripremiato nel corso della sua straordinaria carriera. Vengerov è interprete di uno dei capisaldi della letteratura per lo strumento: il Concerto per violino di Mendelssohn, pagina celebre dei repertori internazionali per la fascinosa combinazione di invenzione tematica e rilievo dato alla parte del solista.

Giunto alla sua ottava edizione il concerto in Piazza Duomo è tra gli eventi internazionali più attesi, confermando il valore identitario dell’iniziativa frutto della sinergia tra la Filarmonica della Scala – istituzione indipendente che senza attingere a fondi pubblici svolge un’importante funzione culturale e sociale – i partner e le istituzioni cittadine. Le riprese televisive in HD sono affidate a 12 telecamere della Rai che, grazie a una squadra di oltre 50 addetti e attraverso regie dedicate, trasmette le immagini via satellite al centro di produzione per la diffusione in diretta sui canali televisivi nazionali e per il circuito internazionale RaiCom. La regia è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo, la conduzione a Barbara Capponi e Francesco Antonioni.

