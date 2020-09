“Ricomincia con noi”: il PD milanese lancia un mese di eventi. Il programma completo

Il PD milanese lancia “Ricomincia con noi”, una nuova versione della tradizionale festa Dem di settembre, che adatta il proprio format alla nuova realtà imposta dal Covid-19. Confortato anche dall’ottimo risultato ottenuto dal’assessore Pierfrancesco Maran con la sua iniziativa di fine agosto – tutta in presenza – il PD ha varato un programma misto, sia con eventi che prevedono il raduno in luoghi fisici (con le opportune misure di distanziamento e sicurezza), sia con appuntamenti online, secondo un’abitudine consolidata durante i lunghi mesi del lockdown.

La segretaria metropolitana Silvia Roggiani ha presentato l’iniziativa, contestualizzandola in un percorso che porterà alle elezioni milanesi della prossima primavera: “Vere protagoniste dei cambiamenti economici, ecologici, culturali e della ricerca, le città giocano un ruolo chiave nel contrasto ai cambiamenti climatici, alla povertà e alla crisi del lavoro. Questo cambiamento è la sfida che Milano si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Questo è il punto di vista che il Partito Democratico vuole mettere al centro della sua azione, molto prima della tattica politica e delle alleanze elettorali”, ha scritto su La Repubblica.

In un altro passaggio del suo articolo, Roggiani esplicita la necessità di costruire “un futuro che noi ci immaginiamo di continuare a scrivere con Beppe Sala, che scioglierà la riserva con i tempo che si è dato”. Un’affermazione decisamente importante, soprattutto pensando che sulle colonne dello stesso quotidiano solo ieri Pietro Colaprico aveva suggerito al primo cittadino di riflettere “con più calma” rispetto a ricandidarsi o meno, anche rimandando i tempi della decisione. Se la cosa a sinistra aveva un po’ sorpreso, sollecitando retropensieri, a destra ha alimentato quel fuoco lento che vede la perdurante assenza di un candidato sfidante: la Lega aveva detto di essere vicina all’annuncio già mesi fa, ma ancora nulla. E molti pensano che l’incertezza sul futuro di Sala agiti più la destra, nei cui ambienti continua a venire evocato con sorprendente frequenza il nome di Gabriele Albertini, che pure da tempo ha detto di non voler tornare a Palazzo Marino. Ma in politica mai dire mai.

In attesa di sciogliere i dubbi e concretizzare le ipotesi, i fatti concreti: la festa del PD parte oggi pomeriggio alle 18.30 con un dibattito sulla scuola, in diretta Facebook con la viceministra Anna Ascani, e prosegue fino al 2 ottobre con un fitto calendario di dibattiti, presentazioni di libri, assemblee cittadine e laboratori.

Beppe Sala prenderà parte a una tavola rotonda sullo smart-working, il 15 settembre (a pochi giorni dalle regionali e quindi dalla deadline che si è dato per l’annuncio tanto atteso), mentre il 30 arriverà il segretario nazionale Nicola Zingaretti.

QUI TROVI IL PROGRAMMA COMPLETO DI “RICOMINCIA CON NOI”, LA FESTA DEL PD MILANESE

