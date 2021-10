Milano, aereo precipita su un edificio in costruzione: 8 morti, tra cui un bambino

Milano, aereo precipita su un edificio in costruzione: almeno 8 morti

Un aereo da turismo è precipitato su un edificio in costruzione provocando la morte di almeno 8 persone, tra cui un bambino. La tragedia è avvenuta intorno alle 13 di domenica 3 ottobre in via Marignano, vicino alla stazione della metropolitana di San Donato.

Dalle prime informazioni a bordo vi sarebbero stati 6 passeggeri, tutti di nazionalità francese, e due persone dell’equipaggio, che, come detto, sono tutte decedute.

Il volo partito da Linate con destinazione Sardegna si è schiantato sull’edificio per motivi ancora da chiarire. Il velivolo, secondo quanto apprende l’Agi, sarebbe un PC-12.

L’edificio era vuoto ed è attualmente adibito a uffici e parcheggio per autobus. Diversi testimoni hanno riferito di aver sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione che ha fatto tremare i vetri delle finestre dei palazzi che si trovano nella zona dell’incidente.

Notizia in aggiornamento