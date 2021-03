Migranti, assegnato il porto di Augusta alla nave Sea Watch 3 con 363 persone a bordo

L’Italia ha assegnato il porto di Augusta alla nave Sea Watch 3 con a bordo 363 migranti soccorsi nei giorni scorsi in diversi interventi al largo della Libia. L’imbarcazione ha raggiunto la rada megarese, in attesa dell’espletamento delle procedure previste e che passano anche dall’esecuzione del tampone prima del trasferimento a bordo della nave quarantena. I minori non accompagnati verranno trasferiti in strutture di accoglienza del territorio, probabilmente Pozzallo. A coordinare le operazioni, la Prefettura di Siracusa di concerto con il ministero dell’Interno.

Nelle ore scorse, dalla Sea Watch 3 erano stati lanciati appelli a Malta ed all’Italia. “Abbiamo bisogno di un porto sicuro per far sbarcare le 363 persone a bordo”, scrivevano sui canali social della ong tedesca. Alla fine è stata l’Italia a rispondere.

🔴 #SeaWatch3 è in rotta verso Augusta, dove arriverà questo pomeriggio. Dopo un viaggio lungo e pericoloso le 363 persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro assegnatoci dalle autorità italiane. — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) March 3, 2021

Il leader della Lega Matteo Salvini per ora non ha commentato la decisione, ma c’è chi sul web già fa dell’ironia: “Che bello sapere che @matteosalvinimi e tutta la @LegaSalvini sono finalmente aperti all’immigrazione e che il governo che loro sostengono fa dell’accoglienza il proprio biglietto da visita”.

In precedenza il Tar di Palermo aveva sospeso i fermi che bloccavano un’altra imbarcazione dell’Ong tedesca, la Sea-Watch 4, da sei mesi fissa nel porto del capoluogo siciliano.

