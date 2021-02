Draghi nomina sottosegretario al Viminale l’uomo dei decreti sicurezza: il leghista Nicola Molteni

Tra i 39 sottosegretari nominati ieri dal governo di Mario Draghi c’è anche Nicola Molteni, parlamentare della Lega che torna al ministero dell’Interno dopo aver ricoperto la stessa carica quando al Viminale c’era Matteo Salvini. Da sottosegretario aveva lavorato insieme al leader del Carroccio alla stesura dei decreti immigrazione e sicurezza, di cui è considerato il padre, motivo per cui i dem avevano posto il veto sul suo nome per affiancare Luciana Lamorgese.

Ma, insieme a Ivan Scalfarotto di Italia Viva e Carlo Sibilia del M5S, Draghi al Viminale ha nominato anche il leghista, fortemente voluto da Salvini nella rosa dei viceministri in quanto suo fedelissimo. Molteni ha sempre difeso con orgoglio le misure bandiera del Carroccio: “Bisogna elogiare e ringraziare Salvini per aver difeso le frontiere e la dignità dei cittadini”, diceva dei decreti sicurezza.

E per questo ha sempre duramente attaccato le modifiche apportate dalla maggioranza Pd-M5S, che ripristinano il sistema di accoglienza diffusa dei migranti nei comuni (l’ex sistema Sprar), prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e ridimensionano le multe alle navi Ong di ricerca e soccorso, diventate legge con l’approvazione definitiva in Senato a dicembre 2020.

Ma durante la discussione in Aula a Montecitorio, Molteni ha definito la versione del Pd, “decreto invasione, decreto clandestini, un inno e manifesto alla clandestinità” per giustificare il suo no. “Il governo e la maggioranza hanno solo un’ossessione: cancellare Salvini, i decreti Salvini e tutelare i diritti dei migranti”, affermava.

Ora la maggioranza è cambiata e Molteni prenderà il posto del viceministro dem autore di quelle modifiche, Matteo Mauri: una perdita significativa per il Pd. Il suo lavoro dipenderà dalle deleghe che Lamorgese affiderà ai tre viceministri, ma il leghista sarà l’antenna di Salvini sull’operato del dicastero. Un ritorno “dalla finestra” del Viminale dopo che il leader della Lega era uscito dalla porta ad agosto 2019.

E anche se, in principio, l’ingresso nel governo Draghi dovrebbe segnare la svolta europeista della Lega anche sul tema migranti – Salvini ha dichiarato di volersi attenere “alle normative europee” e lo stesso Molteni nella discussione per la fiducia alla Camera si è detto d’accordo con Draghi sull’importanza di approvare il patto immigrazione e asilo dell’Ue – la nomina rappresenta un risultato importante per il partito insieme agli altri incarichi di governo, da quello di Giancarlo Giorgetti al Mise a quello di Lucia Borgonzoni alla Cultura, perché la sicurezza è da sempre il nodo centrale della propaganda del Carroccio.

