Non c’è “giornalone” che stamattina non scriva che Zingaretti potrebbe presentarsi dimissionario in vista dell’assemblea nazionale PD del 13 e 14 maggio. Ma sapete cosa c’è di vero: niente. “È una caxxxx” spiegano senza troppi giri di parole i vertici del partito.

