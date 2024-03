“Ci hanno rubato l’auto a Napoli”. Diventa virale sui social il video della Tiktoker Martina Bugliarelli, influencer milanese specializzata in viaggi, che appunto durante una trasferta napoletana è stata vittima del furto dell’auto presa a noleggio. Nel filmato racconta la ragazza racconta che, il primo giorno a Napoli, ha parcheggiato l’auto nei pressi della Villa Comunale, sul lungomare. Dopo un giro per la città, un aperitivo e la cena, la giovane Tiktoker racconta di essere tornata alla vettura e di non averla più trovata.

Successivamente, Martina Bugliarelli ha pubblicato altri tre video nei quali ribadisce di aver subito il furto dell’auto a Napoli. In uno di questi, però, ci tiene a precisare che sta soltanto raccontando la sua esperienza, senza nessuna volontà di denigrare la città. “Succede a chiunque e dovunque – dice la giovane -. Io abito a Milano e ho molta più paura a girare da sola qui”.

Il video ha fatto discutere, tra chi ha rispolverato vecchi stereotipi e chi ha sottolineato che il furto di un’auto può capitare ovunque, come ha fatto la stessa Martina, ma soltanto quando succede a Napoli fa “notizia”. Il filmato ha raccolto un milione e mezzo di visualizzazioni.