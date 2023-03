“Mi fanno male le gambe”: va al pronto soccorso e muore a 31 anni

Si dovrà fare chiarezza sulla morte, a soli 31 anni, di Aldo Mambro, avvenuta nelle scorse ore nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’uomo, originario di San Cesario, piccolo comune del Frusinate al confine col Casertano, si era recato al pronto soccorso con dolori alle gambe. I medici hanno disposto l’immediato ricovero. Dopo poche ore, però, la situazione è precipitata e il giovane è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta.

I familiari vogliono vederci chiaro e hanno sporto denuncia. Per questo la salma è stata sequestrata e portata all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Solo dopo saranno celebrati i funerali. Gli amici lo ricordano in queste ore sui social come un ragazzo buono e amante della caccia.