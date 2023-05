Messico, italiana uccisa con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen. Caccia all’assassino

Uccisa con un colpo di pistola alla testa. Una cittadina italiana, da 20 anni residente in Messico, è morta così all’interno del bar in cui lavorava a Playa del Carmen, nella penisola dello Yucatan.

Secondo gli inquirenti, la 40enne si trovava di prima mattina nel Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della località balneare, situata nello stato di Quintana Roo. Qui è stata raggiunta da un uomo giunto a bordo di una motocicletta che, senza parlarle, le ha sparato alla testa più volte, uccidendola sul colpo. L’assassino si è poi dato alla fuga, abbandonando la moto e alcuni vestiti a poca distanza dal bar. Secondo la stampa locale, conosceva la vittima perché in passato aveva lavorato nello stesso locale.

“Un giorno molto triste e senza spiegazioni, senza giustificazioni”, l’ha definito Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya. In un messaggio in italiano su Facebook, ha descritto la vittima come “un’ottima residente di Playa del Carmen e un’amica di molti”.