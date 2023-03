Medicina, assalto ai test: “Una domanda al minuto fino al 3 aprile”

Le domande per le prove del test di ingresso a Medicina, che si terranno dal 13 al 22, sono già 73mila. Il numero potrebbe aumentare. “Stimiamo si arrivi a 90mila”, dice Giuseppe Forte, direttore del Consorzio di 61 atenei che eroga i Tolc, ovvero i test, a Repubblica.

Lo scorso anno gli iscritti furono 65.378. Quest’anno sono molti di più. “Ce l’aspettavamo”. Anche perché quest’anno si parte con largo anticipo rispetto alla maturità e ciascuno avrà quattro possibilità per superarli. Sono moltissimi, infatti, i ragazzi, che in funzione di questa consapevolezza, si iscrivono a prescindere dalla preparazione.

“Significativo è il numero di adesioni al quarto anno delle scuole superiori”, dice Salvatore Cuzzocrea, presidente della Conferenza dei rettori (Crui), a Rep. “Aprire al libero accesso significa un costo di 7 miliardi l’anno sul Fondo di finanziamento ordinario degli atenei per garantire gli standard europei. L’obiettivo è garantire la qualità”.

Il fatto che non sia più una sola prova a settembre, dove si è dentro o fuori, per la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni “è un’ottima cosa, i ragazzi hanno la possibilità già dal quarto anno di misurarsi con il test, è un approccio che accompagna di più in questa scelta”.

In cosa consiste il Tolc

Il Tolc viene sperimentato per la prima volta per entrare a Medicina, così come a Veterinaria. Sarà composto da quattro sezioni per 50 quesiti in 90 minuti: conoscenza acquisite negli studi (7 domande per 17 minuti); biologia (15 domande per 25 minuti), chimica e fisica (15 domande per 25 minuti); matematica e ragionamento logico (13 domande per 25 minuti).

Il costo è di 30 euro (contro i 100 dello scorso anno), come tutti i Tolc per accedere anche agli altri corsi di laurea. Da aggiungere nella spesa i corsi e i testi per prepararsi. Per Medicina e Chirurgia sono 14.787 i posti al momento previsti dal decreto numero 76 del 10 febbraio 2023, in linea con quelli dello scorso anno (14.740). Di questi 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Ma, come precisa Rep, la ministra Anna Maria Bernini ha già annunciato la volontà di un aumento dei posti tra il 20 per cento e il 30 per cento rispetto allo scorso anno. La decisione arriverà entro aprile.