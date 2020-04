Medici albanesi multati (e denunciati) a Brescia: stavano festeggiando in hotel prima di ripartire

Coronavirus, medici albanesi multati a Brescia

I medici albanesi arrivati in Italia per aiutare i colleghi nella lotta al Coronavirus sono stati multati e denunciati. E’ successo nell’hotel di Brescia dove gli specialisti alloggiavano. Stavano festeggiando la fine della missione italiana con birra e musica nella loro camera d’albergo quando il proprietario dell’hotel ha chiamato la polizia che ha comminato multe fino a 500 euro.

Il gruppo di medici e infermieri albanesi si trovavano da un mese in Italia per dare il loro aiuto negli ospedali bresciani e oggi sarebbero dovuti ripartire per Tirana. Secondo le prime ricostruzioni sembra che nella serata di mercoledì 29 aprile in una decina si fossero incontrati in una delle stanze dell’albergo per festeggiare la fine della missione e la partenza con il ritorno in Patria.

Una festa che in tempi di Coronavirus non sarebbe potuta essere fatta, neppure tra medici e infermieri arrivati in Italia per aiutarci. In tutto sarebbero una decina i sanzionati per l’inosservanza dei divieti più due denunce per resistenza e oltraggio. Secondo quanto riporta Agi, infatti, davanti agli agenti qualcuno del contingente albanese ha reagito male, incredulo di quanto stesse accadendo. Sulla vicenda indaga la Questura.

