Massimo Lopez investito a Roma da un pirata della strada

Massimo Lopez è stato investito a Roma da un pirata della strada: l’incidente risale allo scorso venerdì 29 novembre all’esterno del Teatro Olimpico, dove l’attore si era appena esibito con Dove eravamo rimasti, lo spettacolo in cui duetta con il collega Tullio Solenghi.

Il comico si trovava in piazza Gentile da Fabriano, nel quartiere Flaminio, in compagnia di alcuni amici quando è stato colpito in pieno da uno scooter. Massimo Lopez è stato condotto in ospedale, mentre il conducente del mezzo è risalito a bordo della moto ed è ripartito senza prestare soccorso. L’attore ha rimediato frattura al naso, una a un dito della mano e diverse escoriazioni.

Massimo Lopez, poi, ha postato un video sul suo profilo Instagram per rassicurare sulle sue condizioni di salute e ringraziare tutti per la vicinanza: “Faccio questo video per ringraziare tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato e mandato messaggi di solidarietà per sapere delle mie condizioni di salute a seguito dell’incidente accaduto venerdì. Sono stato investito da uno scooter, ho avuto una piccola frattura al naso e alla mano, ma mi è andata di lusso poteva andare molto peggio”.

“È andata bene, il numero di targa è stato preso e la denuncia è stata fatta, devo stare così con la mano fasciata ma va bene. Grazie davvero a tutti di cuore” ha aggiunto l’attore.