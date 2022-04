Speranza: “Decideremo la prossima settimana se mantenere le mascherine al chiuso”

“Sarà presa la prossima settimana la decisione finale sull’obbligo di utilizzare le mascherine al chiuso e dopo un confronto con la comunità scientifica”, lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza secondo quanto riporta Repubblica. Guardando alla curva dei contagi, in rialzo dopo gli assembramenti delle vacanze di Pasqua, negli ultimi giorni la comunità scientifica ha insistito affinché l’obbligo dei dispositivi sia mantenuto almeno in alcuni luoghi chiusi, come gli uffici e i mezzi di trasporto.

E al momento l’ipotesi più probabile è che il governo manterrà l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il mese di maggio anche all’interno di cinema e teatri oltre che su treni, autobus, aerei e luoghi di lavoro. Sulla possibilità che sia obbligatorio indossarla negli stadi, all’aperto ma con un elevato numero di persone, si sta ancora discutendo. La decisione finale verrà presa nella cabina di regia che il premier Draghi convocherà la settimana prossima dopo aver sentito anche il parere delle Regioni. Dovrebbe poi essere confermata la fine del Green Pass, sia quello rafforzato che quello base, a partire dal primo maggio.