Brutta rissa alla Milano Boxing Night, andata in scena all’Allianz Cloud. La serata, incentrata anche sul main event dell’incontro tra i due pugili Morgan Moricca e Mario Giovanni Zolli, è stata caratterizzata da una pesante azzuffata tra il pubblico. Protagonisti, tra gli altri, alcuni volti noti come il popolare lottatore italiano Marvin Dettori, il rapper Tony Effe e Ion Real Deal.

Alcuni video sono prontamente apparsi sui social. Alla serata hanno partecipato celebrità della boxe, dello sport e dello spettacolo. Erano presenti all’evento anche personaggi come Fabio Rovazzi e Ignazio Moser. Una serata a supporto di Moricca, che però ad un certo punto ha preso una piega particolare.

Durante una pausa dello show, infatti, si è scatenato il caos in platea con un vero e proprio parapiglia. Difficile ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche se dai video si può in parte capire la dinamica degli incidenti. Stando alle immagini, sembra che Tony Effe abbia colpito a sorpresa Ion Real Deal, altro rapper e pugile, seduto qualche fila più indietro.

Difficile dire cosa abbia scatenato questa dura reazione. Di certo dopo quest’episodio c’è stato il caos, con il coinvolgimento anche di altre persone, e l’intervento degli addetti alla sicurezza che hanno provato a separare i contendenti. C’è quindi chi ha provato a placare gli animi esagitati, chi invece ha preferito andarsene.

Anche Marvin Vettori stando alle immagini sembra aver preso parte al caos. Una bella serata insomma rovinata da questi brutti episodi, duramente condannati sui social, dopo la diffusione delle immagini. “Gli ha sferrato un colpo a tradimento, Ion stava guardando il cellulare. Che brutta cosa ha fatto Tony”, ha commentato un utente.

Ancora da chiarire i motivi del duro alterco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le cause risalirebbero a una story condivisa su Instagram in cui il pugile avrebbe minacciato il rapper romano. I diretti interessati non hanno commentato per ora l’episodio sui propri profili social. Tony Effe ha pubblicato finora una foto in cui fa il gesto del dito medio, ma non è detto sia una reazione a questi fatti.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion.

Tony’s good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down.

Definitely not a good look for him. pic.twitter.com/CjuPb0DDx6

— Al Zullino (@phre) March 25, 2023