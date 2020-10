Chi era Mario Biondo, la storia del ragazzo trovato morto: omicidio o suicidio?

Chi era Mario Biondo, il ragazzo morto suicida di cui oggi, 5 ottobre 2020, parlano Le Iene nel loro speciale? Mario Biondo era il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. Raquel e Mario si sono conosciuti mentre lavoravano entrambi all’”Isola dei Famosi” spagnola. Lei come inviata e lui come cameraman. Dopo circa un anno di relazione, il 22 giugno 2012, la coppia si sposa. Un anno dopo, il 30 maggio 2013, però lui viene trovato morto dalla domestica: Mario si sarebbe impiccato nel salotto di casa. Sul posto arriva la polizia spagnola che archivia il caso come suicidio, ma i genitori di Mario non hanno mai accettato la decisione delle autorità e hanno spinto per la riapertura del caso da parte delle autorità italiane. I magistrati del Tribunale di Palermo hanno trovato molti elementi che sembrano incompatibili con il suicidio. Tra questi un’emorragia cerebrale che non ci sarebbe dovuta essere, la posizione del corpo completamente innaturale, dei segni sul collo, la forma del cappio e lo stato della libreria alla quale Mario era appeso. Insomma, qualcosa non tornerebbe…

Chi era la moglie di Mario Biondo

La famiglia di Mario è convinta che la moglie abbia dei profili di responsabilità in questa brutta vicenda. Raquel Sanchez Silva è un volto noto della televisione spagnola, dove fa la conduttrice. Classe 1973, all’epoca dei fatti aveva 9 anni in più di Mario. I due sono convolati a nozze il 22 giugno del 2012, appena un anno prima della morte inspiegabile di Mario. Nel 2014 la donna ha iniziato una relazione con il produttore televisivo Matias Dumont da cui sono nati due gemelli. La donna si è sempre opposta alla riapertura del caso, sostenendo la tesi del suicidio. Il legale della famiglia Biondo, invece, ritiene che sul suo conto ci siano dei punti poco chiari: Mario avrebbe fatto diverse ricerche al Pc associando il nome della moglie alla parola “porno”; era, infatti, ossessionato dai dettagli del suo passato. Da qui è nata la tesi secondo la quale il ragazzo avrebbe scoperto qualcosa di troppo.

Cosa non torna

Quali sono i punti oscuri sulla morte di Mario Biondo che hanno spinto la famiglia a far riaprire il caso e su stanno indagando anche Le Iene? Eccoli:

Sul collo di Mario c’era un doppio segno di stretta incompatibile con la pashmina;

La presenza di contusioni sulla fronte che non si concilierebbe con l’assenza di segni di traumi che, invece, è stata accertata dalla consulenza della procura;

La scena del crimine, gli oggetti nella libreria dove si è impiccato non si erano mossi nonostante gli spasmi provocati dalla morte per soffocamento;

La posizione “ambigua” della moglie: secondo la madre di Mario il ragazzo avrebbe scoperto delle informazioni altamente riservate sul suo passato.

Raquel Sanchez Silva si è sempre dichiarata estranea ai fatti e ha assicurato che la loro vita di coppia era felice e senza segreti, anzi che al tempo del suicidio i due stavano cercando di avere un bambino.

