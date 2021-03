Un professore di un liceo di Mantova è stato multato dai carabinieri dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina nei luoghi comuni della scuola in cui insegna. Protagonista della vicenda è Mauro Mortara, docente di Storia e Filosofia al liceo delle Scienze applicate “Enrico Fermi”, che aveva paragonato l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione alle leggi razziali del Ventennio fascista.

Il professore è stato multato nei giorni scorsi dai carabinieri su richiesta della preside dell’Istituto, Marianna Pavesi, perché non aveva indossato la mascherina in modo reiterato nei luoghi comuni della struttura. Il docente, arrivato quest’anno nella scuola, non usava il dispositivo di protezione individuale, il cui utilizzo è obbligatorio a causa della pandemia di Covid-19, né in classe, né nei corridoi, né al bar della scuola.

La multa di 400 euro è arrivata dopo mesi di richiami. Quando la dirigente scolastica ha notato che il docente, durante una lezione in presenza, per l’ennesima volta non indossava la mascherina, ha segnalato la situazione ai carabinieri.

Come ha riportato il Corriere della sera, Mortara avrebbe messo in campo una sorta di campagna “no mask” anche dinanzi agli alunni, sostenendo che “l’obbligo di coprire naso e bocca è paragonabile alle leggi razziali del Ventennio fascista“. Anche sul profilo Facebook del docente appaiono dei chiari post negazionisti sulla reale utilità di indossare la mascherina.

“Il docente ieri (il 2 marzo, ndr) non ha opposto alcuna resistenza e non si è rifiutato di firmare il verbale e, quindi, la violazione resta di tipo amministrativo”, ha dichiarato a Repubblica il capitano dell’arma Gianfranco Galletta, del comando della compagnia di Mantova, sottolineando l’assenza di rilievi penali nel caso. Il docente “potrebbe però essere allontanato dalla scuola ma questo compete ad altra autorità”. Infatti eventuali provvedimenti disciplinari dovranno essere presi dalla dirigente scolastica o dal provveditore.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Leggi anche: 1. Bologna, un uomo ha puntato la pistola in faccia ad un passante per fargli mettere la mascherina /2. “Guardate, il Covid non c’è”: negazionista filma ospedale vuoto, ma sbaglia l’ingresso /3. Il geniale video dell’infermiera che distrugge i negazionisti Covid punto su punto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Prima non ci mancava niente, ora con la crisi Covid saltiamo i pasti per pagare le bollette” Draghi fa il sovranista: il premier blocca l’export del vaccino AstraZeneca verso l’Australia Il Pd pronto a mettere in campo Gualtieri a Roma, ma ora c’è l’incognita Zingaretti