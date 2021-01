“Guardate, il Covid non c’è”: negazionista filma ospedale vuoto, ma sbaglia l’ingresso

Il tentativo di un negazionista di girare un video per “dimostrare” che non esisterebbe alcuna emergenza Covid si è concluso con una pessima figura. È successo a Pordenone, precisamente all’ospedale Santa Maria degli Angeli, nel giorno dell’Epifania. A darne notizia è il Messaggero Veneto, che racconta come il filmato, meno di un minuto in totale, abbia suscitato “indignazione tra personale medico e infermieristico, ma anche tra tantissimi utenti dei social che condannano un racconto completamente distorto”.

“Dov’è l’emergenza Coronavirus? Dov’è la ressa al pronto soccorso dell’ospedale? Come vedete qui è tutto tranquillo, anche le ambulanza sono ferme”, dice il negazionista nel video girato con un cellulare e postato su Facebook. Nel filmato si vede una parte dell’ospedale deserta, e questo dimostrerebbe, secondo l’autore, che il Covid sarebbe una menzogna.

Peccato che il negazionista abbia sbagliato ingresso, mostrando l’area delle impegnative e del parcheggio interno dell’ospedale. “Le immagini immortalate nel video si riferiscono ad aree che nulla hanno a che vedere con l’emergenza”, ha spiegato Michele Chittaro, direttore di AsFo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale) . “Il Cup per le prenotazioni oggi, giorno di festa, è chiuso, quindi è normale che in quell’area dell’ospedale non ci fosse nessuno, così come nel posteggio antistante. Purtroppo già in passato sono circolate falsità sui social. La realtà è completamente diversa”.

L’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone al momento ospita 190 pazienti Covid, di cui 22 sono stati ricoverati il giorno dell’Epifania. L’azienda sanitaria locale ha fatto sapere che valuterà se prendere provvedimenti nei confronti dell’uomo. “Ho mobilitato l’avvocatura per capire se vi siano i presupposti per muoversi e chiedere i danni”, ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

