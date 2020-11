Il geniale video dell’infermiera che distrugge i negazionisti Covid punto su punto

Un video girato da Michela Isca, infermiera dell’ospedale di Pescara, e postato sui social è stato visto da migliaia di persone. Isca, che non lavora in un reparto Covid, ha trovato sulla sua auto un volantino che contesta in più punti la gravità degli effetti del Coronavirus, e ha deciso di replicare ai negazionisti. L’infermiera, che definisce il volantino “uno scempio” smonta una per una le false notizie che vengono riportate, dalla guarigione di Trump in pochi giorni all’idrossiclorochina come possibile cura del Covid, fino alle statistiche sui morti.

“Non siamo eroi, non siamo dei santi, ma siamo dei professionisti che lavorano con dedizione e molta serietà da prima della pandemia”, dice nel filmato. Poi si rivolge direttamente ai negazionisti: “Voi non ve li meritate i nostri sacrifici, quindi se vi ammalerete di Covid o di qualsiasi altra malattia, non venite in ospedale. Non perché io non vi voglia curare ma perché non ve lo meritate“.

