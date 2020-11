Lo spot shock che fa leva sul senso di colpa per convincerci della gravità del Covid

Canarie, il video shock anti-Coronavirus che fa leva sul senso di colpa

Uno spot contro il Covid forse ancora più scioccante di quello della Germania è quello realizzato dall’istituto cinematografico delle Isole Canarie. Più “colpevolizzante”. L’obiettivo è proprio quello di fare leva sul senso di colpa come ultima ratio per far comprendere la gravità della situazione in cui ci troviamo. E di come sia facilmente trasmissibile il Covid. Nel video un ragazzo è a una festa dove nessuno indossa la mascherina. La madre lo chiama al telefono, non sa che il figlio è a una festa “clandestina”, lui mente e dice di essere a casa di un amico a studiare. La madre gli comunica invece che la nonna ha contratto il Covid, è in ospedale e probabilmente non supererà la notte. Forse è stato proprio lui a trasmettere il virus alla nonna e quindi a ucciderla con il suo comportamento irresponsabile.

Figlio: Come va mamma?

Madre: Dove sei?

Figlio: A casa sto studiando. Perché?

Madre: È per tua nonna.

Figlio: Che succede? Sta molto male. Sta entrando in ospedale. Riesce appena a respirare. Ma l’altro giorno stava bene. Ha il Covid. Non sappiamo come abbia potuto prenderlo. Siamo stati tutti attenti. Tu non sarai stato a una festa…

Figlio: No.

Madre: È molto grave. Non credo supererà la notte. Stai attento. Ti voglio bene.

Leggi anche: 1. Covid, lo spot geniale del governo tedesco per invitare le persone a stare a casa; // 2. Germania, il sequel dell’ironico spot tedesco contro il Covid-19

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Tamponarsi giovedì per andare alla festa sabato" Hong Kong, Joshua Wong si dichiara colpevole e va in carcere Covid nei visoni anche in Francia: ordinato l’abbattimento di mille animali