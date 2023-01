Dopo gli attentati registrati nella notte tra il 27 e il 28 gennaio a Berlino e a Barcellona alle sedi diplomatiche italiane, e il sabotaggio del ripetitore sulla collina di Torino, la giornata di ieri è stata caratterizzata da manifestazioni degli anarchici in diverse piazze italiane. I raduni più grandi si sono tenuti a Torino e a Roma, dove ci sono stati anche scontri con la polizia.

In particolare gli anarchici sono scesi in piazza per chiedere il trasferimento di Alfredo Cospito, attualmente recluso nel carcere di Sassari in regime di 41-bis. A Roma, durante un corteo non preavvisato di anarchici, un agente di polizia è stato ferito. Nella Capitale sono scesi in strada circa 150 attivisti, uno dei quali è stato fermato dopo il lancio di oggetti e lacrimogeni. Cospito è da oltre 100 giorni in sciopero della fame, per protestare contro il regime di 41bis cui è sottoposto.

Per fortuna i cortei di Torino e Triste non hanno portato a particolari danni a persone o cose. A Roma invece, nel raduno a piazza Trilussa, ci sono stati momenti di forte tensione. Un piccolo gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone disposto dalle forze dell’ordine ma è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. A quel punto, dal gruppo di anarchici sono state lanciate alcune bottiglie e fumogeni che hanno colpito un agente, rimasto ferito alla testa, fortunatamente in modo non eccessivamente grave.

Piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere, è uno dei luoghi di ritrovo della movida della Capitale, e specie nel weekend è animata da molti giovani. Gli agenti sono dovuti intervenire per disperdere gli anarchici che si sono poi dispersi mischiandosi in mezzo alla folla notturna di Roma. Il gruppo di anarchici che ha messo a segno diverse devastazioni a Trastevere si è infine asserragliato in un garage in via dei Panieri a Roma. Un uomo è stato fermato e portato in Questura.

Questa mattina, in merito al presidio di Piazza Trilussa, la Digos fa sapere di aver completato gli atti e deferito all’Autorità giudiziaria 41 anarchici, da poco rilasciati, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale. Permane invece un altro presidio a Roma, in via Nazionale, con circa 25 manifestanti, che hanno srotolato uno striscione con la scritta “Contro l’ergastolo ostativo – solidarietà con Alfredo Cospito”.