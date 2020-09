“Mangiare al ristorante è l’attività più a rischio contagio da Coronavirus”: lo studio

Covid, mangiare al ristorante è l’attività più a rischio

Secondo un nuovo studio del Cdc statunitense, mangiare al ristorante è l’attività più a rischio contagio da Coronavirus tra quelle nei locali pubblici. La ricerca, pubblicata giovedì 10 settembre, ha preso in esame circa 314 adulti che erano stati sottoposti al tampone per Coronavirus a luglio in 10 Stati; 154 sono risultati positivi e 160 negativi. Ai soggetti sono state poste domande sulle attività che hanno svolto in mezzo ad altre persone. Chi era stato in un ristorante nei 15 giorni precedenti l’analisi ha mostrato una probabilità doppia di contagio.

“L’esposizione al virus al ristorante è stata legata alla circolazione dell’aria – spiegano gli autori dello studio – la direzione e l’intensità dei flussi potrebbero influire sulla trasmissione del virus anche se le misure di distanziamento sono applicate correttamente. Le mascherine non possono essere indossate mentre si mangia o si beve, mentre altre attività, come lo shopping, non le precludono”.

