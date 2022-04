Maneskin, Damiano sventola la bandiera dell’Ucraina all’Arena di Verona: “Non odiamoci”

Dopo il grande successo ottenuto al Coachella festival, in California, i Maneskin tornano a esibirsi in Italia con la prima delle tre date del tour nostrano all’Arena di Verona. Anche in questo caso, nonostante le polemiche esplose dopo il “Fuck Putin” urlato dal frontman sul palco del Coachella, Damiano ha approfittato dello show anche per dire la sua sulla guerra in Ucraina ed esprimere solidarietà nei confronti del popolo invaso, esibendo la bandiera del Paese mentre la band si esibiva in”Gasoline”.

“Abbiamo la fortuna di fare questo lavoro ma ci sono momenti in cui dobbiamo scendere dalla sedia del privilegio per aiutare chi questo privilegio non ce l’ha”, ha dichiarato, citando poi il “Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin, tratto dal capolavoro “Il grande dittatore”. “Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro”. Il musicista ha anche fatto salire una cinquantina di fan sul palco per cantare insieme.