Maltempo Italia 6 dicembre 2020: la diretta e gli aggiornamenti in tempo reale

Una domenica quella di oggi, 6 dicembre 2020, all’insegna del maltempo su tutt’Italia. In molte Regioni è stato d’allerta, sia per quanto riguarda il pericolo di precipitazioni intense, sia per l’eccesiva neve e possibili valanghe. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

Ferrovie ferme in Alto Adige – In Alto Adige seconda notte consecutiva di forti nevicate e di pesanti disagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli interventi di vario soccorso da parte dei vigili del fuoco permanente e volontari (250 solo l’ultima notte). Oltre 50 le strade chiuse tra statali e provinciali e tutte e tre le ferrovie interrotte. Bolzano è raggiungibile solo attraverso l’autostrada perché anche la strada statale 12 è interrotta in più punti sia a nord che a sud della città. Per motivi di sicurezza, ovvero rischio valanghe, caduta di alberi o massi, da questa mattina è stata chiusa precauzionalmente la ferrovia del Brennero nel tratto compreso tra Bolzano il confine di Stato. Chiusa da ieri sera anche la corsia nord dell’autostrada A22 tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato che non può essere raggiunto nemmeno lungo la strada statale 12 perché interrotta a Colle Isarco.

Attualmente Brennero, dove viene misurato circa mezzo metro di neve, è raggiungibile solo dal versante austriaco. È interrotta da questa mattina anche la ferrovia della Val Venosta sull’intero tratto da Merano a Malles. Sempre per motivi di sicurezza è interrotta fino a domani la ferrovia della Val Pusteria nel tratto tra Valdaora – Prato alla Drava – Lienz (Austria). Su entrambe le tratte sono stati organizzati pullman sostitutivi. Sulle Dolomiti trentine il rischio valanghe è massimo, ovvero di livello 5. La statale 12 è chiusa all’altezza dell’abitato di Egna, tra Ponte Gardena e Chiusa (alberi caduti), tra Fortezza e Mules e nel tratto finale da Colle Isarco al Brennero. Isolata la Val Badia a seguito della chiusura dei passi Campolongo, Valparola e Gardena e dell’interruzione a San Lorenzo di Sebato. La statale 508 della Val Sarentino è interrotta in più punti e non consente di raggiungere Bolzano. Chiusa già da ieri sera la statale 51 ‘Alemagna’ tra Dobbiaco e Cortina d’Ampezzo. Sospesa per rischio valanghe la circolazione sui passi. Chiusi i passi Palade, Giovo, Pennes e tutti i dolomitici (Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola, Falzarego e Monte Croce Comelico). Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Stalle. In Svizzera sono stati chiusi per motivi di sicurezza i passi Flueela, del Forno e Bernina.

Il fiume Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese – Sono in corso le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, per la rottura dell’argine del fiume Panaro. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte.

Pericolo valanghe sulle Dolomiti di Sesto – Sulle Dolomiti di Sesto, come anche sulle Dolomiti tra la Marmolada e Fiera di Primiero il pericolo valanghe è “molto forte” (grado 5 di 5). Nel resto dell’Alto Adige, ad esclusione della val d’Adige, è invece “forte” (grado 4 di 4). Nelle regioni più colpite sono caduti da 80 a 140 cm di neve. In molte regioni domenica cadranno da 60 a 110 cm di neve, localmente anche di più. A rendere ancora più difficile la situazione il forte vento da sud che causa accumuli di neve.

Allerta per pioggia e vento a Catanzaro – In considerazione dell’avviso diramato dalla Protezione civile regionale sull’allerta meteo di livello arancione in vigore per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha attivato già da ieri il Centro operativo comunale (Coc), per monitorare costantemente la situazione sul territorio e adottare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità. Alla cittadinanza viene raccomandato di non muoversi se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi o torrenti tombati; di non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.

Interrotta la ferrovia del Brennero – La ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato è interrotta per motivi di sicurezza. L’Austria dal versante italiano non è raggiungibile perché da ieri sera è interrotta anche la corsia nord dell’autostrada A22 tra Vipiteno e Brennero. Interrotta anche la strada statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero. Interrotta per motivi di sicurezza anche le ferrovie della Val Pusteria (Valdaora – Lienz in Austria) e la ferrovia della Val Venosta su tutto il tratto tra Merano e Malles.

LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

