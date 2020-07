Paziente Covid vede la moglie ed esce da tre mesi di terapia intensiva

Un uomo affetto da Coronavirus, in terapia intensiva da tre mesi agli Spedali Civili di Brescia, ha iniziato a manifestare sintomi di ripresa dopo aver rincontrato la moglie. La decisione di far ritrovare i due coniugi è stata presa dai medici dell’Unità operativa Anestesia e Rianimazione, dove il paziente si trovava ormai da 95 giorni. I dottori hanno pensato che il contatto con la compagna avrebbe potuto giovare al paziente. E in effetti, dopo che la donna è entrata nel reparto con la mascherina, i guanti, la tuta, gli occhiali e ha cominciato a parlare al marito, l’uomo ha iniziati a mostrare i primi segnali di miglioramento, fino a uscire dalla terapia intensiva. “È stata un’illuminazione felice”, ha detto Gabriele Tomasoni, primario di Brescia. Dopo giorni di lenta ripresa, l’anziano è guarito, ed è ora fuori pericolo.

